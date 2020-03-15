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رصد عائلة يشتبه في حملها لفيروس كورونا بمدينة البيضاء

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

البيضاء 15 مارس 2020 (وال) – أكدت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء أن وحدة الرصد والتقصي ببلدية البيضاء قام بمعاينة عائلة يوجد بها اشتباه بالإصابة بمرض كورونا المستجد (CORONA COVID19) .

وأضافت الإدارة – خلال الصفحة الرسمية لها على فيسبوك – أن التحرك جاء بعد ورود معلومات يوم الأمس بأن هناك عائلة ليبية تسكن في مدينة البيضاء في حي المدينة الرياضية يشتبه بإصابتها بكورونا المستجد .

وتابعت تم الحصول على المعلومات الكافية حول هذه العائلة التي تتكون من عدد 5 أشخاص “الأب و الأم صحبة ثلاثة أطفال” وبالإطلاع على جوازات السفر الخاصة بهم تبين أن آخر خروج من دولة إيران في شهر سبتمبر  عام 2019 و آخر دخول إلى دولة ليبيا كان من دولة تونس يوم الثامن من مارس الجاري .

وأشارت إلى أنه بعد الفحص الحراري تبين أن جميع أفراد هذه العائلة ليس لديهم أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم (ضمن المعدلات الطبيعية)، و كذلك عدم وجود أي أعراض سريرية أخرى تخص هذا المرض، موكداً أنه لا توجد بها اشتباه إصابة بمرض كورونا المستجد وتتمتع بصحة جيدة . (وال – البيضاء)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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