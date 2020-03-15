عاجل .. وزارة الداخلية الليبية تعلق السفر من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس المقبل

بنغازي 15 مارس 2020 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته بتعليق السفر من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس القادم.

هذا وجاء قرار الوزير الداخلية، بعد ساعات من عقد اجتماع عاجل بمطار بنينا الدولي؛ جمع بين سيادة القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر، ودولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني، وسيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وقد أصدر معالي وزير الداخلية تعليماته للإدارة العامة للمنافذ، بإيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس القادم.

واستثنى معالي الوزير في تعليماته الصادرة، حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار، وإيقاف كل ما عداها.

وتم خلال الاجتماع؛ بحث الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية والقيادة العامة، لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا.

وتم الاتفاق على ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى في كل أنحاء البلاد، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إيقاف حركة السفر من وإلى ليبيا.

كما تم الاتفاق على ضرورة توفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية، التي يحتاجها المواطنين لمواجهة فيروس “كورونا”، والحد من انتشاره حال وصوله للبلاد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية، لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا، بالاستناد على القانون رقم (106) لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي.

وأكدت وزارة الداخلية على ما جاء في المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، بأن ليبيا خالية حتى الآن من فيروس “كورونا”. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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