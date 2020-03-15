وحدات عسكرية تتحرك لتأمين المواقع والمؤسسات الحيوية في البلاد

تحركت الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة، بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأظهر مقطع نشره المكتب الإعلامي للقيادة العامة تحرك وحدات عسكرية مدججة بالعتاد والأسلحة المتطورة بالإضافة إلى الآليات والمدرعات الحربية.

وقال المكتب الإعلامي إن الجنود على درجة من الكفاءة والتدريب والقدرة القتالية العالية، وسيذهبون إلى عدد من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحيوية بالمدن والمناطق الليبية، لتأمينها والحفاظ عليها من النهب والفساد والسرقة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوحدات العسكرية تتجه إلى المكان المعلوم بناء على تعليمات القائد العام، ولم يذكر تفاصيل التحركات العسكرية.

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