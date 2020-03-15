عماري يعتمد خطة وزارة التعليم في العام 2020

اعتمد وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد، ظهر اليوم الأحد، الخطة التنفيذية للوزارة للعام 2020، والتي أعدتها إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالتعاون مع جميع الوحدات الإدارية في الوزارة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الخطة تحقق رؤية الوزارة الرامية لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، وبما يتماشى مع «الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد».

وأوضح مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة الدكتور أيمن المحمودي، أن الخطة أعدت لعام واحد ضمن جدول زمني يحدد الإجراءات والأنشطة، والجهة المسؤولة على تنفيذ كل نشاط، والوقت اللازم للتنفيذ، موضحاً أنها تعد امتداداً لخطة العام الماضي 2019م، والتي لم تنفذ كاملة بسبب الحروب والصعوبات التي واجهت الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص.

وأضاف أن متابعة تنفيذ الخطة وتقويم العمل بها سيتم بالتعاون بين إدارة التخطيط والاستراتيجيات ومكتب المتابعة وتقييم الأداء.



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