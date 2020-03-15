بعد محاولة التقدم .. مسؤول عسكري بالوفاق : وقوع قتلي ودمرنا عربات بصفوف قوات حفتر

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات حكومة الوفاق غير الشرعية، ناصر القايد، إن اليومين الماضيين شهدا محاولة لتقدمات أو بداية هجوم لقوات حفتر، حيث تم رصد وصول آليات جديدة حديثة ومرتزقة، حسب وصفه .

القايد أوضح أن قوات حفتر حاولت التقدم في عدة محاور، لكن فرق الاستطلاع رصدتهم، وتم نصب كمين لهم، وتدمير هذه الآليات وقتل بعضهم وفرار الآخرين، بحسب تأكيده.

وأضاف أن هناك تقدمات لقوات الوفاق في بعض المحاور بشكل جيد، وهناك اشتباكات في بعض المحاور ثم يصحبها هدوء حذر، لافتا إلى عدم وجود خطة هجوم أو تقدمات كبيرة حاليا، إنما ما يحدث هي مناوشات تتكرر بشكل شبه يومي.

وحول عمليات منطقة الجويعة، ذكر: “بعض المليشيات المجرمة، تحاول التسلل بشكر متكرر من هذه المنطقة للتنغيص فقط على قوات الوفاق” .

وأضاف “قوات الوفاق تتعامل حتى الآن بشكل جيد مع الأمور لأنها لا تريد منع أهل ترهونة من الخروج، خصوصا أن المنطقة تشهد نقصا في الوقود والمواد الغذائية، ونسمح للسيارات بالخروج للتزود بالوقود أو حمل مواد غذائية، لذلك القوات المعادية تستغل هذا الموقف بإرسال سيارات تقوم بالرمي على الطريق الساحلي أو القوات الموجود، والانسحاب بسرعة، في شكل عمليات إجرامية أكثر منها عسكرية”.

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