السلطات المالطية تنقذ 112 مهاجرا بعد تعرض قاربهم للغرق في المتوسط

قالت السلطات المالطية إنها أنقذت مئة واثني عشر مهاجرا من شمال إفريقيا من قارب تعرض للغرق، ونقلتهم إلى أراضيها في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، تحت إشراف قوات ترتدي زيا واقيا من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة رويترز فقد تم رصد القارب في منطقة بحث وإنقاذ تابعة لمالطا إلى الشمال من ليبيا أمس، حيث كان من بين من تم إنقاذهم العديد من النساء والأطفال، إلا أنها لم تحدد جنسياتهم.

وأكدت رويترز خضوع جميع المهاجرين للفحص الطبي لدى وصولهم إلى البر، قبل أن يستقلوا حافلات متجهة إلى أحد مراكز الاستقبال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا