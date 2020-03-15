الحكومة الليبية تفرض حظرًا على السفر بجميع المنافذ لتفادي كورونا

بنغازي-العنوان

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته للإدارة العامة للمنافذ بإيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من يوم الخميس القادم.

واستثنى الوزير في تعليماته الصادرة حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار.

وجاءت التعليمات عقب ساعات من اجتماع عقد في مطار بنينا الدولي اليوم الأحد جمع القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، وبحضور سيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحث الاجتماع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والقوات المسلحة لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى في كل أنحاء البلاد والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إيقاف حركة السفر من وإلى ليبيا.

وشدد على ضرورة توفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطنين لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في حال وصوله للبلد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.