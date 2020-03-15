إعلان حالة الطوارئ القصوى في أنحاء ليبيا بسبب كورونا

بنغازي-العنوان

عقد اليوم الأحد في مطار بنينا الدولي اجتماع جمع القائد العام للقوات المُسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، وبحضور سيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحث الاجتماع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والقوات المسلحة لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى في أنحاء البلاد والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إيقاف حركة السفر من وإلى ليبيا.

وشدد على ضرورة توفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية، التي يحتاجها المواطنين لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في حال وصوله للبلد.