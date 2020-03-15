أسعار الكمامات تقفز 10 أضعاف في المرج

بات ارتفاع أسعار التجهيزات اللازمة لتصدي فيروس كورونا بات حديث الشارع في مدينة المرج بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الاعتيادية قبل ظهور فيروس كورونا.

وقال الصيدلاني محمود شامخ، في حديث لقناة “218”، إن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعا كبيرا وصل إلى 10 أضعاف، بحيث كانت عبوة الكمامات تباع بـ5 دنانير، وباتت اليوم بـ50 دينارا، مضيفا أن هناك أشخاصا يستغلون الظرف الحالي، خاصة في ظل عدم توفر كميات كبيرة منها.

وأكد أن المواد المعقمة تشهد إقبالا وارتفاعا في الأسعار هذه الأيام، مطالبا الدولة بتوفير الكميات المطلوبة منها، وأن يشتري الزبون حاجته فقط منها.

وهذه واحدة من عدة أزمات متلاحقة تعصف بالمواطنين في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد تثقل كاهلهم وتجعلهم عرضة للاستغلال والتربح.

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