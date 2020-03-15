صبراتة.. نقص حاد في الكمامات الطبية

اختفت الكمامات الطبية من عدة صيدليات في مدينة صبراتة، وباتت أسعارها مرتفعة بعد زيادة الإقبال عليها لمجابهة فيروس كورونا.

وتتوفر المعقمات والكحول الطبي في صيدليات المدينة، وهي الوسيلة الأفضل لمجابهة الفيروس، إلا أن غياب التوعية بالطرق السليمة للوقاية جعل المواطنين يتهافتون على الكمامات ما تسبب في ارتفاع أسعارها وجعلهم فريسة لتجار الأزمات ومرتزقة الظروف الطارئة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ليس عليهم ارتداء الكمامات، إلا بحالة رعاية شخص يشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الهلع الذي بات يسيطر على الناس جعل أسعارها مرتفعة كما باتت نادرة في الصيدليات.

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