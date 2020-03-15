ارتفاع أسعار الكمامات والمعقمات في باطن الجبل

شهدت أسعار معدات الوقاية من فيروس كورونا (الكمامات والكحول الطبية والقفازات)، في باطن الجبل، ارتفاعا كبيرا بسبب إقبال المواطنين عليها.

وفي ظل هذه الظروف، لم يعد ارتفاع الأسعار المشكلة الوحيدة فقد بات في بعض الأحيان صعبا العثور عليها وخصوصا الكمامات.

وعزا أصحاب الصيدليات ومحال العناية الشخصية ارتفاع أسعار معدات الوقاية من الأمراض إلى مصادرها من تجار الجملة. ولن يكبح ارتفاع أسعار هذه المواد سوى تحرك حكومي جاد بتوفيرها المستلزمات.

وقال بلقاسم فطناسة، صاحب محل مواد تنظيف، لـ”218″، إن الأسعار بدأت تتزايد في ظل ارتفاع الطلب على مختلف أنواع مواد التنظيف والكمامات، مؤكدا أن المواطنين بدأوا فعلا في الحرص على استخدام هذه المواد.

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