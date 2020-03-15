“تعليم الوفاق” تبدأ بتنفيذ خطة للتوعية بكورونا

عقدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الأحد، اجتماعا لتنفيذ الخطة التوعوية والوقائية بالمدارس والمؤسسات التعليمية بمختلف البلديات والمدن.

وضم الاجتماع الذي انتظم بديوان الوزارة بطرابلس لجنة الطوارئ التي شكلها وزير التعليم لتنفيذ خطة توعوية عن فيروس كورونا بالمدارس والمؤسسات التعليمية.

وتشمل خطة الوزارة الوقائية برامج توعوية وتدريبية للمسكنين على الوظائف الفنية بالمدارس بهدف خلق ثقافة مهنية تساعد المؤسسات التعليمية على القيام بواجبها.

وتعقد وزارة التعليم الثلاثاء المقبل اجتماعا موسعا مع مديري مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية ورؤساء أقسام التواصل والإعلام بالمراقبات لتنفيذ خطة الوزارة الوقائية ضد فيروس كورونا المقرر تنفيذها بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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