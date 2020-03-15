فرق طوارئ في البلديات لمواجهة كورونا

أكد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، احميد بن عمر، الأحد، أن ليبيا لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد في وزارة الصحة بطرابلس، بن عمر، ووزير الحكم المحلي وأعضاء بمجلس النواب، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وعمداء بلديات، ومديري إدارات بوزارة الصحة، للتنسيق ووضع آليات تنفيذ الخطة المرسومة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

ووفق بيان للصحة، فقد أوضح الوزير بن عمر أن الاجتماع جاء لمناقشة الإجراءات التنفيذية التي تتبعها الوزارة ضد فيروس كورونا، والوقوف على الاستعدادات والاحتياجات التي تستلزم التنسيق بين وزارة الصحة وعمداء البلديات وكافة القطاعات.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق طوارئ بكافة البلديات لتنفيذ الخطة الاستباقية لمواجهة ورصد الحالات ومراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتخصيص أماكن للحجر الصحي والإجراءات الاحترازية في حالة الاشتباه في وجود أي حالات مصابة.

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