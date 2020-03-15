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مستشفى الجلاء بنغازي يوقف زيارة النزلاء

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

15 March, 2020

أعلنت إدارة مُستشفى الجلاء بنغازي اليوم  عن ايقاف زيارة  المرضى النزلاء بالمستشفى  

وجاء في اعلان المستشفى أن ايقاف زيارة المرضى جاء بناءً على تعليمات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وعن المرافقين للمرضى حددت  إدارة المستشفى مرافقا واحدا لكل مريض مشيرة الى استخدام الاتصال الهاتفي للاطمئنان على المرضى.
يذكر أن  وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أصدر السبت تعليمات للمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية  بتعليق الزيارات للمرضى النزلاء بالمستشفيات حفاظًا على سلامتهم وحرصا على ابقاء البلاد خالية  من فيروس  كورونا المستجد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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