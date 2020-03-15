وزيرا الصحة والحكم المحلي يبحثان مع عمداء البلديات خطة الطوارئ لمواجهة كورونا

بحث وزيرا الصحةالدكتور أحميد بن عمر والحكم المحلي ميلاد الطاهر، مع عمداء البلديات ومدراء المراكز الصحية، صباح اليوم، بحضور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ. د بدر الدين بشير النجار، خطة الطوارئ التي وضعها المركز الوطني لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وبحسب بيان للمركز اليوم، ناقش الاجتماع أيضا دور البلديات في تنفيذ خطة الطوارئ لتقليل خطر دخول مرض كورونا للبلاد، ودورهم في الاستجابة واحتواء المرض إن حدث.

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وتناول الاجتماع العراقيل والمشاكل التي تقف حائلا أمام تنفيذ خطة الطوارئ وكيفية حلحلتها.

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