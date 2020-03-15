صور | إقفال وكيل شركة ديتول في بنغازي وإعتقال صاحبها بسبب رفع الأسعار

ليبيا – أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي إغلاق وكيل شركة ديتول وإلقاء القبض علي صاحبها بعد مداهمة الجهاز لمقره اليوم .

وقال الجهاز في بيان إن هذا الإغلاق يأتي هذا بعد التدقيق علي الفواتير الخاصة بالمبيعات خلال اليومين الماضيين حيت تم ملاحظة إرتفاع الأسعار بنسبة ” 25% ” منذ إطلاق حملات التوعية للوقاية من فايروس كورونا .

هذا وقد أوضح رئيس الجهاز نقيب فرج قعيم أن كل من يعبث بسلامة المواطن وحاجته الأساسية من تجار يُعد من ” دواعش المال العام ” وأن الجهاز بكافة عناصره سيقفون في وجوه كل من تسول لهم أنفسهم المساس بالمواطن و متطلباته .

ونوه الجهاز كافة الصيدليات وشركات بيع المنظفات والمعقمات ومستلزمات الوقاية ومايشملها بأن الجهاز يتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة محذرًا من أن يد القانون ستطال كل من يقوم بمثل هكذا أعمال بإستغلال وتهديد صحة المواطن.

المرصد- متابعات

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