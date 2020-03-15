غلق وكيل “ديتول” ببنغازي بتهمة زيادة أسعار مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا

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أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وكيل شركة ديتول لمستحضرات التنظيف والتعقيم الطبية ببنغازي وألقى القبض على صاحبها بعد ثبوت قيامه برفع الأسعار منذ إطلاق حملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز، “إن عناصر الجهاز قامت اليوم الأحد بإغلاق وكيل شركة “ديتول” لمستحضرات التنظيف والتعقيم الطبية بالمدينة، وذلك بعد التدقيق على الفواتير الخاصة بالمبيعات خلال اليومين الماضيين، حيت لوحظ ارتفاع الأسعار بنسبة 25 بالمئة، منذ إطلاق حملات التوعية للوقاية من فايروس كورونا”.

وشدد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، النقيب فرج قعيم، على أن كل من يعبث بسلامة المواطن وحاجته الأساسية من تجار يُعد من “دواعش المال العام” وأن الجهاز بكافة عناصره سيقفون في وجوه كل من تسول لهم أنفسهم المساس بالمواطن ومتطلباته.

ووجه الجهاز رسالة إلى كافة الصيدليات وشركات بيع المنظفات والمعقمات ومستلزمات الوقاية وما يشملها، بأنه يتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وأن يد القانون ستطال كل من يقوم بمثل هكذا أعمال باستغلال وتهديد صحة المواطن.

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