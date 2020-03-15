رئيس جهاز الشرطة القضائية يصدر تعليماته بمنع زيارة النزلاء ورفع درجة الاستعداد والطوارئ وتشديد الحراسة

بنغازي 15 مارس 2020 (وال)- أصدر رئيس جهاز الشرطة القضائية عميد دكتور عبد اللطيف محمد بوهدمة اليوم الأحد، قرارًا بمنع زيارة النزلاء في السجون ورفع درجة الاستعداد والطوارئ 100 % حتى إشعار آخر.

هذا وجاء ذلك في كتاب عاجل وهام – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – يطالب فيها مديري الإدارات ومدير معهد تدريب الشرطة القضائية قرنادة ورؤساء الفروع في كافة المدن الليبية، ورؤساء الأقسام والمكاتب والوحدات بالجهاز، بأن تكون زيارة نزلاء السجون ليوم واحد فقط “يوم الإثنين” من أسبوع فقط لاغير، مع تشديد الحراسة على جميع المقرات التابعة للجهاز، وأخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي طارئ في حينه، والأمر في غاية الأهمية. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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