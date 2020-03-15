لمواجهة كورونا.. “الكشافة” تُعلّق نشاطها

قررت الحركة العامة للكشافة والمرشدات تعليق النشاط الكشفي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء القرار الذي أصدره القائد العام للكشافة والمرشدات الدكتور فرج بن سليم، كإجراء احترازي من تفشي وباء كورونا في أغلب دول العالم، وإدراكا لخطورة الوضع وما اتخذ من إجراءات احترازية من المجلس الرئاسي.

وشمل القرار تعليق جميع الأنشطة الكشفية بما في ذلك الاجتماعات على كل المستويات، وتعليق أنشطة الفرق الكشفية التي تنشط بكل من ماليزيا وتركيا وبريطانيا وإيطاليا.

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