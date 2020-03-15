اجراءات وقائية لحماية نزلاء السجون من وباء كورونا

عبدالله الزائدي _ بوابة أفريقيا الإخبارية |

15 March, 2020

أصدر رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد عبد اللطيف بوهدمة اليوم قرارًا بخصوص زيارة النزلاء في السجون ورفع درجة الاستعداد والطوارئ 100 % حتى إشعار آخر.

وجاء كتاب رئيس الجهاز الموجه الى مديري الإدارات ومدير معهد تدريب الشرطة القضائية قرنادة ورؤساء الفروع في المدن الليبية، ورؤساء الأقسام والمكاتب والوحدات بالجهاز، باقتصار زيارة نزلاء السجون ليوم واحد حدد بيوم الإثنين من كل أسبوع ، مع تشديد الحراسة على جميع المقرات التابعة للجهاز، وأخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي طارئ في حينه.

ويأتي هذا القرار بناء على الاجراءات المتخذة من الحكومة الليبية للوقاية من فايروس كورونا .