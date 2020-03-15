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التوقيع على مشروع مبنى متعدد الاستخدامات بميناء بنغازي البحري

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

15 March, 2020

بحضور  رئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل كابتن محمد عبد القادر    ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري كابتن حسن أجويلي، ومدير مصلحة المواني والنقل البحري فرع المنطقة الشرقية كابتن صلاح الحاسي، ومدير عام ميناء بنغازي البحري مهندس مصطفى العبار، ومفوض عام شركة الرائد للمقاولات والاستثمار العقاري. وقع صباح اليوم ببنغازي  على  عقد إنشاء مبنى متعدد الأغراض والاستخدامات بالميناء الرئيسي .

 ويتكون المبنى من 6 طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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