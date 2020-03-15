عاجل: الوطني للأمراض : عينات بنغازي خالية من كورونا

بنغازي 16 مارس 2020 (وال) – أكدت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لوكالة الأنباء الليبية (وال) أن العينات التي وصلت للمركز قادمة من بنغازي سليمة، موضحة أن الحالات الثلاث المشتبه بها غير مصابة بفايروس كورونا.

وكان معالي وزير الصحة أعلن السبت حجر ثلاث حالات مشتبه بها وإجراء التحاليل اللازمة لهم للتبين من إصابتهم بوباء كورونا من عدمه بعد أن ظهرت عليهم أعراض مشابهة لأعراض المرض بعد عودتهم من دول انتشر فيها المرض.(وال – بنغازي) ا م

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