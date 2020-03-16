موسع : الوطني للأمراض : عينات بنغازي خالية من كورونا والمشتبه بهم السبع غير مصابين بالمرض

بنغازي 16 مارس 2020 (وال) – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أن الحالات السبع المشتبه في إصابتها بمرض كورونا أظهرت نتائج التحاليل أنها خالية من المرض.

وقال المركز في بيان له عقب ورود بلاغات إليه بشأن وجود سبع حالات اشتباه بفيروس كورونا بينها حالتان اشتباه بمستشفى الكويفية – بنغازي، وحالتان اشتباه بمستشفى مصراتة، وحالة اشتباه بمستشفى زليتن، وحالة اشتباه بمستشفى الزاوية، وحالة اشتباه بحقل الآمال النفطي، أخذ العينات من الحالات المشتبه بها وفصحها مختبريا.

وأكد المركز في بيانه أن نتائج التحاليل جاءت سالبة، وأنها خالية من مرض الكورونا المستجد.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لوكالة الأنباء الليبية (وال) أن العينات التي وصلت للمركز قادمة من بنغازي سليمة، موضحة أن الحالات الثلاث المشتبه بها غير مصابة بفايروس كورونا.

وكان معالي وزير الصحة أعلن السبت حجر ثلاث حالات مشتبه بها وإجراء التحاليل اللازمة لهم للتبين من إصابتهم بوباء كورونا من عدمه بعد أن ظهرت عليهم أعراض مشابهة لأعراض المرض بعد عودتهم من دول انتشر فيها المرض.(وال – بنغازي) ا م

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