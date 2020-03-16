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الهيئة العامة للأوقاف تعلن منع الصلاة في المساجد لمكافحة كورونا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الوفاق، إن بمنع صلاة الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا في ليبيا، وطالبت المواطنين بالصلاة في منازلهم.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، إن القرار يبدأ العمل به، ابتداءا من صلاة المغرب اليوم الأثنين، وعلى الإمام تنبيه المصلين خلال صلاتي الظهر والعصر من ذات اليوم.

وأشارت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إن قرار المنع، يأتي بعد التنسيق مع الجهات ذات الاحتصاص، وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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