بلدية جالو تعلن تشكيل لجنة طوارئ لمكافحة فيروس كورونا

عقدت بلدية جالو اجتماعا برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية محمد علي اشكينة، بحضور كل من عضو المجلس التسيري جالو فرج عقيلة فرج ومدير مكتب الاصحاح البيئ بالبلدية مع إدارة الخدمات الصحية جالو و إدارة مستشفى جالو العام و إدارة مستشفى جالو المركزي وإدارة مستشفى الطوارئ جالو وإدارة المركز الوطني للأمراض الساريه الواحات و إدارة مكتب الرقابة الأغذية والأدوية الواحات و الهلال الاحمر فرع جالو وهيئة الأوقاف فرع جالو.

ويأتي الاجتماع الموسع، من أجل تكوين غرفة طوارئ للتوعية، ولمتابعة والكشف عن حالات الأنفلونزا والحالات التي يشتبه بها أنها مصابه بفايروس الكورونا، إضافة إلى إقامة غرفه للكشف والعزل المؤقت داخل مدينة جالو تحت مسؤولية الغرفة.

وأعلنت بلدية جالو تشكيل لجنة لإدارة غرفة الطوارئ بتواجد عضو من كل إدارة إضافة إلى مدرية آمن جالو والحرس البلدي جالو وجهاز إسعاف وطوارئ.

وأشارت البلدية، إن اللجنة سيكون لديها جانب التوعية عبر الإعلام جانب الإعلام والتثقيف، موازي لجانب الكشف والتقصي والتحري بغرفة الطوارئ

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