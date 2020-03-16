«كورونا» يحصد أكثر من 2000 شخص في أوروبا

أودى وباء «كورونا» المستجد بحياة أكثر من ألفي شخص في اوروبا مع تسجيل 368 وفاة جديدة في ايطاليا خلال 24 ساعة، وذلك وفق احصاء لوكالة «فرانس برس» يستند الى مصادر رسمية أمس الأحد.

وأحصيت وفاة 2291 شخصا في أوروبا معظمهم في ايطاليا (1809)، البلد الاكثر تضررا بعد الصين. وتبقى أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بوتيرة هي الأسرع.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم إن أوروبا أصبحت بؤرة وباء «فيروس» كورونا العالمى، وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم .

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