«اقتصاد الوفاق» تحظر تصدير الكمامات وتكافح «تخزين السلع»

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق قرارا بحظر تصدير كمامات الفم والأنف المعقمة وغير المعقمة، والأجهزة المساعدة على التنفس ومواد التعقيم بجميع أنواعها.

كما خاطبت إدارة الشؤون التجارية بالوزارة مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي لمكافحة ظاهرة تخزين بعض السلع والعمل على وصولها للمواطن، حسب بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ولاحظت الإدارة إقبالا كبيرا على تخزين بعض السلع مثل «الزيت والطماطم والقمح والسكر والشاي والمكرونة والكسكسي والأرز والدقيق والأجبان والحليب واللحوم بأنواعها»، إضافة إلى مواد التعقيم وكمامات الفم والأنف المعقمة وغير المعقمة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، التي اعتمدها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأمس الأحد، اجتمع السراج مع عدد من مسؤولي الحكومة لبحث كيفية مواجهة فيروس «كورونا»، إذ اعتمدت الخطة المعدة سلفا للتصدي للفيروس، وتشمل: تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات محليا ودوليا، كما قال المكتب الإعلامي للمجلس إن الاجتماع انتهى إلى جملة من النتائج ستعلن لاحقا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس أن تحليل نتائج سبع حالات اشتباه بفيروس كورونا أظهر أنها سلبية جميعا وخالية من المرض، وقد توزعت بواقع حالتين في مستشفى الكويفية في بنغازي، وحالتين في مستشفى مصراتة، وحالة بمستشفى زليتن، وأخرى بمستشفى الزاوية، وحالة بحقل الآمال النفطي.

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