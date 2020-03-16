إغلاق مقاهي في تاجوراء لم تستجب لتعليمات الإقفال

أغلقت الدوريات الأمنية في فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء عددا من المقاهي داخل البلدية، والتي لم تستجب للتعليمات الصادرة بشأن إقفالها لدواعي المصلحة العامة.

ويأتي الإجراء ضمن الخطط الوقائية لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد، وتنفيذا لتعليمات مجلس الرئاسي، القاضية بإقفال الأماكن التي تشهد تجمعات سواء ملاعب أو صالات مناسبات وغيرها، حسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق قرارا بحظر تصدير كمامات الفم والأنف المعقمة وغير المعقمة، والأجهزة المساعدة على التنفس ومواد التعقيم بجميع أنواعها، كما وجهت الجهات المعنية بمواجهة ظاهرة تخزين بعض السلع والعمل على وصولها للمواطن.

وأمس الأحد، اجتمع السراج مع عدد من مسؤولي الحكومة لبحث كيفية مواجهة فيروس «كورونا»، إذ اعتمدت الخطة المعدة سلفا للتصدي للفيروس، وتشمل: تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات محليا ودوليا، كما قال المكتب الإعلامي للمجلس إن الاجتماع انتهى إلى جملة من النتائج ستعلن لاحقا.

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