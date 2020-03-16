«أمن صبراتة» تمهل صالات رياضية حتى الغد لإيقاف نشاطها

أمهلت مديرية أمن صبراتة صالات ألعاب رياضية حتى الغد الثلاثاء لإيقاف أنشطتها، بعدما لاحظت استمرارها في استقبال المواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، إذ إن تلك الصالات تشكل بيئة خصبة لانتشار الوباء، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ونبه البيان على أصحاب تلك الصالات بأن الحرس البلدي والأجهزة الأمنية الأخرى ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

ويوم الأحد الماضي، شكلت مديرية أمن صبراتة لجنة أزمة من كل القطاعات المعنية بمتابعة كل ما يتعلق بفيروس «كورونا»، وكيفية التعامل معه بما يضمن الحد من انتشاره.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، شهد اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية تحسبا للوباء، شملت أيضا إيقاف الدراسة في كل مراحلها وإغلاق السوق الأسبوعي «سوق العلالقة» لمدة أسبوعين.

وشملت القرارات إغلاق متنزه صبراتة العائلي لمدة أسبوعين، وجميع مقاهي الشيشة «الأرجيلة» حتى إشعار آخر، مع إغلاق الألعاب وملاهي الأطفال العامة والخاصة أو الملحقة بالأسواق والمولات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا