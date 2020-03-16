اخبار ليبيا الان

تحسبا لـ كورونا.. أوقاف الوفاق توقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أعلنت الهيأة العامة للأوقاف، التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، عن إيقاف شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد، من اليوم وحتى إشعار آخر، بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك قالت الهيأة “أنه بناءً على ما جاء في تقريرات أهل العلم المشار إليها واستجابة للتوجيهات الواردة في كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج -حفظه الله- القائمة على الحرص على المصالح العامة للمسلمين، ودفع الأذى عن عموم أهل بلادنا، فإنها تعلن عزمها على الدعوة إلى إقامة الصلوات في المنازل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك