ضمن خطة مجابهة الكورونا.. إغلاق عدد من المقاهي في تاجوراء

قامت الدوريات الأمنية بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، رفقة جهاز الحرس البلدي، أمس الأحد، بإقفال عدد من المقاهي داخل بلدية تاجوراء والتي لم تستجيب للتعليمات الصادرة بشأن إقفالها لدواعي المصلحة العامة.

وأوضحت الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، أن الخطوة تأتي ضمن الخطط الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القاضية بإقفال الأماكن التي تشهد تجمعات سواء ملاعب او صالات مناسبات وغيرها، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد.