اجتماع موسع لبحث التدابير الوقائية ووقف حركة السفر ابتداء من الخميس

بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة عبدالله الثني، بحضور وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والقوات المسلحة لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وبناء على مخرجات الاجتماع أصدر وزير الداخلية تعليماته للإدارة العامة للمنافذ بإيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس القادم، باستثناء حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية ،كما خلص الاجتماع إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى في كل أنحاء البلاد، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

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