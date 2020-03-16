ضمن إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا” .. إدارة مطار بنينا تشن حملة تعقيم

أخبار ليبيا 24 – خبر

أطلقت إدارة مطار بنينا الدولي حملة تعقيم واسعة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

ونشرت صفحة المطار على موقع التواصل “فيسبوك”، أمس الأحد، صورا لأعمال التعقيم وتظهر الفرق المجهزة للتعامل مع تلك الحالات خلال تطهير المدرج والمرافق المختلفة للمطار.

وكان مصدر أمني بمطار بنينا الدولي نفي لأخبار ليبيا 24 خبر الحجر على طاقم و ركاب طائرة «البراق» القادمة من تونس إثر وجود عدد 4 حالات تعاني من حرارة مرتفعة، يشتبه أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد .

وبدوره، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن نتائج التحليل لسبع حالات كان مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، ظهرت سالبة وخالية من المرض.

وكإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا أصدر وزير الداخلية الليبي المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته بإغلاق كافة المنافذ الجوية و البرية وإيقاف حركة السفر و يستثني من ذلك رحلات الإسعاف والشحن و الطيران الداخلي،على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتدأ من يوم الخميس القادم. يشار إلى أن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، أعطى تعليمات بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية على نفقة القوات المسلحة، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس «كورونا».

وتشهد ليبيا هذه الأيام إجراءات عديدة أصدرتها حكومتا الوفاق والحكومة الموازية لمواجهة خطر تسلل الفيروس، منها تعليق الدراسة، وتقليل الاختلاط عبر غلق عدد من المنشآت منها المقاهي.

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