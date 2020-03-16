المركز الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد خلو المشتبه بهم الثلاثة من فيروس كورونا

أكدت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية سلبية نتيجة الفحص المختبري لحالات الاشتباه الثلاثة بفيروس كورونا بمدينة بنغازي.

وقالت الإدارة إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد بعد الفحص المختبري أن نتائج الفحص سالبة، وأن الحالات لا تعاني من مرض كورونا المستجد.

وأشارت إدارة الإعلام إلى أن المركز الوطني بطرابلس تسلم السبت الماضي ثلاث عينات لحالات اشتباه قادمة من الخارج، موضحة أنه تم إرسال العينات من بنغازي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالمركز وفقا للإجراءات المتبعة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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