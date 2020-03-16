الحكومة الليبية تبرم اتفاقا مع السويدي إلكتريك المصرية

وقعت الحكومة الليبية، أمس الأحد، شركة السويدي الكتريك المصرية للأعمال الكهربائية، اتفاق يقضي بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشرف رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على محضر الاتفاق يشمل تعزيز التعاون المشترك ي كافة المجالات على أن تكون هناك لجان فنية مع الوزارات المذكورة في مجال التعليم والتدريب المهني وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة وفق المعايير العالمية.

كما يشمل الاتفاق مجالات الصناعة لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتطوير البنية التحتية في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على تطوير البنى التحتية للمدن والمناطق الليبية، وإقامة المناطق السكنية المتطورة إضافة إلى تطوير شبكة المياه والصرف الصحي.

وتم الاتفاق كذلك على إعداد دراسة شاملة بإنشاء الطرق ووسائل النقل العام المختلفة، إضافة إلى وضع خطة شاملة لمعالجة شبكات الكهرباء وإنشاء محطات تطوي شبكات التغذية الكهربائية والطاقة البديلة والتدريب في مجالها.