الأوقاف الليبية تقرر إيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد

ليبيا – أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على ما جاء في تقريرات أهل العلم المشار إليها واستجابة للتوجيهات الواردة في كلمة رئيس المجلس الرئاسي عومها على الدعوة إلى إقامة الصلوات في المنازل وإيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد.
الهيئة أكد في بيان لها وجوب الحرص على إقامة شعيرة الأذان في كل مسجد عند كل وقت ويُشرع أن يقول المؤذن بعد انتهاء الأذان (صلوا في رحالكم) كما جاء في السنة.
وقامت الهيئة بتعليق الدراسة بمراكز التحفيظ اعتباراً من السبت الماضي وحتى عشرة أيام قابلة للتمديد.
كما دعت الجميع الإلتزام بتوجيهات ولاة الأمر في هذا الشأن وجهات الاختصاص كوزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
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