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خفر السواحل الليبي ينقذ أكثر من 300 مهاجر غير قانوني

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت منظمة الهجرة الدولية إن خفر السواحل الليبي أنقذ أكثر من 300 مهاجر غير قانوني قبالة ساحل البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وأعادهم إلى طرابلس.

وقالت المنظمة إن المهاجرين الذين كانوا على متن 3 زوارق تم اعتراضها يوم السبت، نقل معظمهم إلى مراكز احتجاز داخل ليبيا، مضيفة أن بعضهم تمكن من الفرار بعد إعادة القوارب إلى الشاطئ.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أنه من غير المقبول أن يستمر هذا الحال، رغم الدعوات المتكررة لوضع حد لإعادة الأشخاص الضعفاء إلى الاعتقال وإساءة معاملتهم بحسب قولها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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