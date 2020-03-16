جهاز الشرطة القضائية يرفع درجة الطوارئ 100% بسبب الازدحام

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفى جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بالحكومة الليبية، وجود أي حالة إصابه بفيروس كورونا داخل السجون التابعه له، مؤكدًا أنه تم القيام بالإجراء الاحترازي والإرشادي للنزلاء والعاملين بالجهاز.

وأضاف الجهاز، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، “قمنا بتوفير أجهزه للكشف عن هذا الفيروس بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية وأعطينا التعليمات بشراءه لكافة السجون التابعة لنا، كما أصدر رئيس الجهاز بوضع خطة عمل لتفادي حدوث أي حالة إصابة”.

وأعلن رئيس جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بالحكومة الليبية، عبداللطيف محمد بوهدمة، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بنسبة 100%، اعتبارًا من يوم أمس الأحد، وذلك بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية بأن مرض كورونا وباء عالمي، محددًا يوم الإثنين من كل أسبوع موعدًا لزيارة النزلاء، مع تشديد الحراسة على جميع المقار وأخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي طارئ في حينه.

بوهدمة قال في كتاباً عاجل وهام، موجه لمساعد رئيس الجهاز لشئون المؤسسات، ومدراء الإدارات، ومدير معهد تدريب الشرطة القضائية قرنادة، ورؤساء الفروع (بنغازي – المرج – البيضاء – الجبل الأخضر – الكفرة – سبها)، ورؤساء الأقسام و المكاتب والوحدات بالجهاز، إن ذلك الإجراء جاء نظرًا للازدحام الشديد بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية، وخوفًا من وصول هذا الوباء إلي نزلاء هذه المؤسسات كون هذه المؤسسات تستقبل نزلاء من مختلف الجنسيات بصفة يوميه وكإجراء احترازي وتفاديًا لأي أعراض قد تظهر على نزلاء هذه المؤسسات.

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