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رحلات استثنائية تُعيد مئات الليبيين العالقين في تركيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد فترة من البقاء عالقين في مطار إسطنبول التركي تمكن أكثر من 600 مواطن من العودة إلى ليبيا بعد تسيير رحلات جوية مكثفة من تركيا إلى مطار مصراتة.

وقامت بالرحلات الجوية شركة خطوط الأجنحة وشركة الخطوط الليبية قبل ساعات من إغلاق مطار إسطنبول بسبب قرار حكومي بعد ظهور عديد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وشهدت كثير من البلدان حالات مشابهة حيث ما يزال مواطنون ليبيون عالقون في المملكة العربية السعودية بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى السعودية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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