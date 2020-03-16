رحلات استثنائية تُعيد مئات الليبيين العالقين في تركيا

بعد فترة من البقاء عالقين في مطار إسطنبول التركي تمكن أكثر من 600 مواطن من العودة إلى ليبيا بعد تسيير رحلات جوية مكثفة من تركيا إلى مطار مصراتة.

وقامت بالرحلات الجوية شركة خطوط الأجنحة وشركة الخطوط الليبية قبل ساعات من إغلاق مطار إسطنبول بسبب قرار حكومي بعد ظهور عديد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وشهدت كثير من البلدان حالات مشابهة حيث ما يزال مواطنون ليبيون عالقون في المملكة العربية السعودية بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى السعودية.

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