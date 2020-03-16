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الدولار يرتفع 8 قروش بالسوق الموازية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

صعد سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 8 قروش مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وارتفع الدولار إلى 4.68 دينار مقابل 4.60 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد اليورو بفارق 5 قروش، مسجلا 5.20 دينار مقابل 5.15 دينار أمس، فيما صعد الجنيه الإسترليني بفارق قرشين اثنين بواقع 5.70 دينار مقابل 5.68 دينار أمس.

وفي حين استقرت الليرة التركية عند 0.73 دينار، صعد الدينار التونسي إلى 1.62 دينار مقابل 1.60 دينار أمس بفارق قرشين اثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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