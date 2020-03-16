الحكومة الليبية تبرم اتفاق تعاون مع شركة سويدي اليكتريك للأعمال الكهربائية في شتى المجالات

ليبيا – وقعت الحكومة الليبية أمس الأحد في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع شركة السويدي اليكتريك المصرية للأعمال الكهربائية اتفاق يقضي بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أشرف على محضر الاتفاق الذي جرى بين الجانب الليبي متمثلا في نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش ووزير التعليم فوزي بومريز ووزير الصناعة السنوسي صالح.

كما ضم الجانب الليبي رئيس الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق بوبكر بوقيلة ووفد من شركة السويدي اليكتريك.

ويشمل الاتفاق تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات على أن تكون هناك لجان فنية مع الوزارات المذكورة في مجال التعليم والتدريب المهني وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة وفق المعايير العالمية.

كما يشمل الاتفاق مجالات الصناعة لإنشاء مناطق صناعية مشتركة وتطوير البنية التحتية في هذا المجال إضافة إلى الاتفاق على تطوير البنى التحتية للمدن والمناطق الليبية وإقامة المناطق السكنية المتطورة إضافة إلى تطوير شبكة المياه والصرف الصحي.

وتم الاتفاق كذلك على إعداد دراسة شاملة بإنشاء الطرق ووسائل النقل العام المختلفة إضافة إلى وضع خطة شاملة لمعالجة شبكات الكهرباء وإنشاء محطات تطوي شبكات التغذية الكهربائية والطاقة البديلة والتدريب في مجالها.

يُشار إلى أن كل وزارة مختصة من الحكومة الليبية تشكيل لجان متخصصة لوضع التصورات وآليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإحالته لرئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني واعتماده وإصدار الموافقات اللازمة بذلك.

الجدير بالذكر أن شركة السويدي اليكتريك تأسست عام 1938 وبدأت نشاطها التجاري ببيع المعدات الكهربائية ونجحت على مدار العقود في التحول إلى واحدة من أبرز الشركات اللاعبة بقطاع الطاقة في السوق المصري وتغطي عملياتها العديد من الأسواق العالميةونجحت الشركة في التوسع بأعمالها خارج السوق المصري من خلال توظيف خبراتها الواسعة في تصنيع مختلف المنتجات الكهربائية ودرايتها العميقة بالأسواق المحلية التي تعمل بها.

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