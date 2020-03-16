المسماري: على العالم الادراك أن الهدنة كانت فرصة للإرهابيين وليست فرصة للحل

ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن استقالة غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الملف الليبي جاءت بعد وصوله لطريق مسدود مع فشل المفاوضات.

المسماري وخلال حواره في برنامج “القاهرة الآن” الذي بث على شاشة “العربية الحدث” وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” المصرية أمس الأحد أكد أن غسان سلامة فشل في توصيف الأزمة الليبية بشكل صحيح ولم يعرفها التعريف القانوني والأمني الصحيح ولجأ للباب السياسي والاجتماعي قبل الأمني رغم أن الأخير هو الأساس والمدخل الصحيح للوصول إلى الهدفين الاجتماعي والسياسي.

وأوضح أن مبعوث الأمم المتحدة لا يجب أن يتم اختياره من دول الجوار حتى لا تكون شماعة لتعليق الأخطاء لفشل المفاوضات.

وأضاف:”نحن لم نرفض ترشيح وزير الخارجية الجزائري الأسبق العمامرة كشخص أو كدولة الجزائر الشقيقة لكننا نريد من يكون قادراً على توصيف الأزمة ومن ثم حلها وأن يكون معنا في خندق المعركة”.

الناطق باسم الجيش بيّن أن آبار النفط والغاز في ليبيا كلها تحت سيطرة الجيش الوطني حيث إن الجيش حمى ثروات الشعب الليبي بالسيطرة على الآبار والنفط وقت السيطرة على ليبيا مرهون بإدراك العالم أن الهدنة كانت فرصة للإرهابيين وليست فرصة للحل، متوقعاً السيطرة على العاصمة طرابلس مع انتهاء الهدنة.

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