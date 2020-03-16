“تعليم الوفاق” تشكل لجنة لمتابعة خطة “مكافحة الأمراض”

أصدر وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، القرار رقم (116) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبموجب القرار، تُكلّف اللجنة المُشكلة بتولي مهام مراجعة الخطة الوقائية المعدة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض والخاصة بقطاع التعليم لمواجهة أزمة “وباء كورونا”.

ويترأس اللجنة المشتركة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية وعضوية 3 دكاترة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم، ومندوب عن مكتب التواصل والإعلام بالوزارة.

وتقوم اللجنة بمتابعة مراحل تنفيذ الخطة من خلال مراقبات التعليم، وتمنح مكافأة مالية للجنة يحددها وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام.

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