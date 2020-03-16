العريبي يؤكد وصول جهاز الكشف عن “كورونا” لبنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، حاتم العريبي، إنه بخصوص الحالات التي أثيرت في بنغازي، فقد جرى الحصول على عينات منها وإرسالها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، والنتيجة النهائية للعينات كانت سلبية غير حاملة لفيروس كورونا.

العربيي أضاف ، في تصريحات صحفية أن المركز الوطني لمكافحة أعلن إصابة 7 حالات بالفيروس، مشيراً إلى وصول جهاز الكشف عن فيروس كورورنا إلى مدينة بنغازي واستلامه من قبل وزارة الصحة ليبدأ في التشغيل، لسرعة إنجاز التحاليل وعدم إرسالها مرة أخرى إلى طرابلس حتى لا تأخذ وقتا.

وطالب المواطنين بإتباع الإجراءات التي تتخذها الدولة سواء أمنية أو صحية من أجل الحفاظ على حياة المواطنين داخل البلاد.

وكإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا أصدر وزير الداخلية الليبي المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته بإغلاق كافة المنافذ الجوية و البرية وإيقاف حركة السفر و يستثني من ذلك رحلات الإسعاف والشحن و الطيران الداخلي،على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتدأ من يوم الخميس القادم. يشار إلى أن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، أعطى تعليمات بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية على نفقة القوات المسلحة، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس «كورونا».

وتشهد ليبيا هذه الأيام إجراءات عديدة أصدرتها حكومتا الوفاق والحكومة الموازية لمواجهة خطر تسلل الفيروس، منها تعليق الدراسة، وتقليل الاختلاط عبر غلق عدد من المنشآت منها المقاهي.

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