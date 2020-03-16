بالصور | وزارة الصحة تؤكد وصول جهاز جديد للكشف عن فيروس كورونا إلى مدينة بنغازي

ليبيا – أكدت وزارة الصحة بالحكومة الليبية وصول أحدث جهاز تحليل “PCR ” للكشف عن فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم “كوفيد-19”.

الصحة الليبية قالت عبر مكتبها الإعلامي إنه تم تسليم الجهاز لإدارة مستشفي الكويفية للأمراض الصدرية بنغازي مقدم من شركة الفا للمعدات الطبية وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام الخاص ودعم للمؤسسات والمنشآت الصحية للتطوير جودة الاداء وإن جهاز التحليل يحدد وجود الفيروسات وكميتها فى الدم بشكل قاطع و أن إجراءه يتم فى وقت سريع.

ولفتت الصحة الليبية إلى أنه في إطار الخطة الشاملة سيتم توريد عدد من المعدات والمعامل المخبرية للتعامل والتصدي لكافة حالات الاشتباه وتوفير الاحتياجات اللازمة.

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