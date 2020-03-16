مصرف شمال أفريقيا يشدد إجراءاته لمجابهة “كورونا”

وجه مدير عام مصرف شمال أفريقيا تعليماته إلى كافة الإدارات والفروع والوكالات للعمل على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ضد الفيروسات المعدية والأمراض المنتشرة، ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة المصرف إن “هذه الخطوة الاستباقية تأتي حماية لكافة الزبائن وأيضاً للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين داخل إدارات وفروع ووكالات المصرف”.

وتم أيضا إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي واستبداله بسجلات الحضور والانصراف، وإيقاف التعامل عبر المراسلات العادية والتقيّد باستخدام البريد الإلكتروني فقط، إضافة إلى اقتناء المعقمات والمطهرات الطبية.

كما شددت إدارة مصرف شمال أفريقيا على إلزام جميع العاملين بالإجراءات والإرشادات الصحية الوقائية التي تصدر بشكل دوري حول سبل الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

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