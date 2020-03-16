الناظوري يعقد اجتماعا طارئا مع بوشناف وعقوب لبحث إجراءات الوقاية من كورونا

عقد رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري اجتماعا طارئا مع كل من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب لبحث الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا إلى ليبيا.

وقال رئيس الأركان إنه تم توفير 150 سريرا حتة الآن، ولا يوجد أي داع للخوف، متمنيا رجوع المسافرين من الخارج قبل الخميس المقبل.

من جهته أكد وزير الداخلية تشكيل فريق طبي لمتابعة تطورات الأوضاع بخصوص كورونا، مشيرا إلى أن كل أعمال اللجان ترفع إلى رئيس الوزراء والقائد العام.

وأوضح بوشناف أنه تم تشكيل مجموعة من الفرق لمتابعة الأسواق في حال رفع أسعار السلع أو تخزينها.

من جهته أكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن كل نتائج العينيات خالية تماما من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الترتيبات النهائية لمستشفى الهواري ستستكمل اليوم.

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