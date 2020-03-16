تشكيل لجنة طوارئ طبية لمجابهة الكورونا ببلدية سواني بن ادم

عقد بمقر ديوان بلدية سواني بن ادم، اليوم الاثنين، اجتماعًا ضم عميد البلدية شعبان سويسي، وعضو المجلس البلدي ميلود الكالي، لبحث تشكيل لجنة صحية للطوارئ لمكافحة ومنع تفشي فايروس كورونا.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سبل مكافحة الفيروس والإجراءات الصحية لمتابعة الحالة اليومية والرصد، وفي ختام الاجتماع قرر عميد البلدية تشكيل لجنة الطوارئ الطبية لمجابهة فايروس كورونا وتشكيل فرق عمل ولجان طبية متخصصة تضم مختلف القطاعات الصحية والرقابية والخدمية داخل بلدية سواني بن ادم، حيث سيتم بدء العمل من اليوم وفق الخطة الموضوعة من وزارة الصحة والبدء في الإجراءات الفعلية للحفاظ على سلامة المواطنين.