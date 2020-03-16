مدير الرقابة الصحية بمعبر رأس جدير: لا يوجد لدينا غرف للعزل بالمعبر

أخبار ليبيا 24

قال مدير مكتب الرقابة الدولية الصحية بمعبر راس جدير الحدودي، مختار المنصوري، إنه كان يتمنى أن تغلق كل الدول حدودها وتتخذ إجراءاتها الاحترازية، وذلك بسبب الإمكانيات المحدودة للبلاد .

المنصوري أضاف، في تصريحات صحفية، الآن تتم مكافحة كورونا بمجهودات وطنية وبإمكانيات محدودة جدًا، وكان من الجيد إغلاق المنافذ لحين الاستعداد لاحتواءه حال انتقال المرض إلى ليبيا، ونحن الآن ليست لدينا أي استعدادات وبحاجة لغرف العزل الصحي وأجهزة التنفس الصناعي”.

وتابع “هناك ازدحام على معبر رأس جدير من الليبيين العائدين إلى ليبيا، لكننا مستمرون في العمل، إلا أننا نطلب من أهلنا الذين كانوا في تونس أن يصبروا حتى يتم الكشف على كل المسافرين والقادمين من دولة تونس، خاصة وأنه منفذ مقفل وأصبح هناك ازدحام شديد به، وهذه إجراءات ضرورية لمكافحة كورونا، وهي الإجراءات المُتبعة في كل المنافذ بالعالم”.

وواصل: “نحن الآن نقوم بتوفير غرف الحجر الصحي كما هو مُتبع في العالم، حيث يتم عزل الحالات المُشتبه بها لمدة 14 يوم، وليست لدينا أجهزة لفحص الأعداد الكبيرة التي تصل للمنفذ ففي اليوم الواحد يصل ما بين 4 إلى 5 آلاف ليبي، وبالتالي فنحن بقلة إمكانياتنا وعدم وجود غرف الحجر نطلب من كل القادمين أن يلزموا بيوتهم خلال هذه المدة وألا يختلطوا بأحد”.

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