طقس ليبيا: توقعات الطقس اليوم وحتى الاربعاء.. تقلبات وأمطار متفرقة بهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة لليوم الاثنين أن تتأثر امتداد لمنخفض صحراوى يؤثرعلى مناطق غرب ليبيا برياح نشطة بداية من مساء اليوم وتكون مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المفتوحة خاصة يوم الغد تتجاوز سرعتها (50) كم/ساعة قد تسبب فى هبوط الرؤية الافقية.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن مناطق الساحل خاصة الساحل الشرقي تتأثر برياح شمالية شرقية قوية تسبب فى اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج على طول الساحل.

وبحسب النشرة الجوية فمن المتوقع ان تتكاثر السحب من مساء الغد على مناطق الجنوب الغربى خاصة غدامس وغات مع احتمال سقوط امطار خفيفة وتشمل الامطار المتفرقة بعض مناطق الشمال الغربى ليلة الغد ويوم الاربعاء.

ووفقا للنشرة الجوية فإن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم على المناطق الساحلية تتراوح مابين (16 – 25) مْ ، بينما تكون على باقى المناطق (26 – 35) مْ.

تحذير بحري

ومذر المركز من ريح براني إلى شرقي قوي على معظم الساحل تصل سرعته ما بين (25 – 30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00 – 4.00) متر.

وفيما يلي تفاصيل أوفى من النشرة الجوية لثلاثة أيام ابتداءاً من اليوم الأثنين الموافق 2020/03/16 م بمشيئة الله تعالى والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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